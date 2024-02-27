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Мальцев об уничтожении Abrams: “Русского мужика не остановит никакой танк”

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Мальцев об уничтожении Abrams: "Русского мужика не остановит никакой танк"

Первый танк Abrams, задействованный украинской армией в зоне СВО, уничтожен в районе Авдеевки, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

“Наши военные сообщили о уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили”, – сказал Гагин.

Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik писатель, журналист Игорь Мальцев.«”Очень странно, что долгое время после того, как ранее было заявлено о поставках этих танков на Украину, не было фотографий типа “героический Abrams идет на русские позиции” – как-то они не светились, в отличие, кстати, от Leopard’ов. Вполне возможно, было по этому поводу какое-то указание – не афишировать. И наконец этот Abrams грохнули. Мы помним, что в ближневосточных конфликтах, в которых американцы использовали свои “грозные Abrams’ы”, их тоже прекрасно сжигали. А теперь мы стали свидетелями того, что русского мужика не остановит никакой танк… Никакая такая гробина не жизнеспособна перед витальной силой русского солдата”, – сказал писатель.

Программу с участием Игоря Мальцева слушайте здесь.Итоги. ВечерВоенное переформатирование РФ и поставки европейского оружия КиевуВчера, 19:04

Взято отсюда.

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