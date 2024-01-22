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Мальцев: приятно слышать, что у кого-то в Европе еще есть мозги

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Мальцев: приятно слышать, что у кого-то в Европе еще есть мозги

В странах Запада растет критическое отношение к поставкам оружия на Украину, отметил писатель, журналист Игорь Мальцев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что если Украина прекратит воевать, ей удастся сохранить жизни сотни тысяч граждан, которых пытаются заставить сражаться за западные интересы.

Лавров также указал, что ВСУ умышленно обстреливают гражданские объекты в России. Кровь десятков погибших мирных жителей остается на совести тех, кто вооружает Украину, подчеркнул он.

В Европе есть страны, которые открыто выступают против накачивания оружием ВСУ, напомнил Мальцев.«”Мы видим заявления насчет поставок оружия – например, сегодня венгерские политики высказались в том смысле, что они не будут принимать участие в финансировании дополнительного накачивания Украины оружием. Словакия высказывалась. Это, конечно, не самые мощные страны Евросоюза, но всегда приятно слышать, что у кого-то еще есть мозги”, – сказал писатель.

Руководители ведущих стран ЕС занимают иную позицию, но все равно нужно постоянно доносить до европейцев нашу точку зрения, продолжил Мальцев.«”Конечно, политики всегда слышат только то, что хотят слышать. Но это все равно надо проговаривать. И когда Лавров это проговаривает, это остается в медийном пространстве. Так или иначе, если не прислушаются политики, то, возможно, прислушаются избиратели, если у них также остались мозги. Мы видим по Германии, что там как минимум две партии – новая партия Сары Вагенкнехт (“Союз Сары Вагенкнехт”, – ред.) и “Альтернатива для Германии” последовательно выступают против вооружения Украины”, – добавил писатель.

По данным январского опроса, проведенного в ФРГ исследовательской компанией Wahlen, партия критикующей поставки оружия Украине и санкции против России Сары Вагенкнехт может набрать на следующих выборах в парламент больше 20% голосов. Это больше, чем правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца.

Программу с участием Игоря Мальцева слушайте здесь. Итоги. ВечерЛавров в Совбезе ООН, уход Десантиса, “элегантное правосудие” ЗападаВчера, 19:04

Взято отсюда.

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