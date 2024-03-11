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“Мало времени”. Литва призвала начать обсуждение отправки войск на Украину

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"Мало времени". Литва призвала начать обсуждение отправки войск на Украину

Настало подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью французскому изданию Ouest France.

Министр заявил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО на Украину.«

"Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили", – приводит слова Ландсбергиса РИА Новости.

Литовский министр также ответил на вопрос, какие срочные действия по поддержке Украины Евросоюз мог бы предпринять.

“Требования украинских военных очень четкие: необходимо современное вооружение, критичны дальнобойные ракеты. Это позволит Украине занять более выгодные позиции. Кроме поставок снарядов, возможная отправка войск для различных миссий, которые мы должны определить на передовой. Это срочная необходимость, у нас крайне мало времени”, – отметил Ландсбергис.

Он добавил, что если не остановить Россию, то Украина будет вынуждена согласиться на мирные переговоры на невыгодных для нее условиях. Отдельно Ландсбергис подчеркнул, что Литва будет участвовать во всех коалициях, которые позволят Киеву победить.

Ранее американское издание Politico сообщило, что Франция создает альянс стран, готовых отправить военнослужащих Украину. По данным издания, большинство стран ЕС, среди которых Германия, Чехия и Польша отвергают это предложение, тогда как страны Балтии “гораздо более открыты для этой идеи”.

Радио Sputnik писало, какую альтернативу отправки западных войск на Украину предложили в Словакии.

Взято отсюда.

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