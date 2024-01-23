Женщины в Москве содержатся только в одном изоляторе

Замоскворецкий суд Москвы ужесточил Елене Блиновской меру пресечения и отправил под стражу в следственный изолятор. MSK1.RU поговорил с правозащитниками о том, в какое СИЗО доставят блогера и что там ее ждет.

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При этом другие правозащитники и адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова отмечают, что Блиновская может оказаться в другом изоляторе — СИЗО-5 «Водник».

Касательно него на «Яндекс.Картах» уже 34 отзыва, и также сервис не показывает среднюю оценку. В одном из последних автор комментария жалуется на работу изолятора:

— СИЗО-5 полный крах: помещение для приема передач не отапливается, узнать информацию практически невозможно. Такое впечатление, что родственники отбывают наказание, а не осуждённые, — написала Ирина.

— Но неужели так сложно нормально сканировать ответ на письмо. Ждете ответ, а вам приходит такая неразборчивая писанина, потому что весь текст очень плохо отсканирован, — рассказал пользователь сервиса с ником vvimori.

Впрочем, как и у предыдущего, встречаются и положительные отзывы:

— Никому не пожелаю туда попасть, но девушки, которые работают на приемке передач, очень душевные и человечные, — сообщила Елена Лукина.

— В этом СИЗО работают очень хорошие и понимающие люди! Ни разу не нагрубили, всё объясняют довольно понятливо. Спасибо вам за вашу доброту, — добавила Olesua.16.

Когда женщину привозят в СИЗО, ее помещают в карантин до 10 дней, рассказала Меркачева. Там у нее берут анализы на инфекционные заболевания и делают флюорографию. Только после этого ее определяют в камеру.

Обычно это общая камера, но может быть сразу маломестная. В случае же с Блиновской, по словам Меркачевой, ей может быть комфортно в большой камере, потому что она «очень коммуникабельная».

— Ее будут все слушать с утра до вечера, она им там будет рассказывать всё то, что рассказывает своим подписчикам, — считает Меркачева.

Вместе с этим, уточняет правозащитница, Блиновская может столкнуться и с проблемами, оказавшись в камере с «маргинальными» женщинами, что повергнет ее в шок. Также блогера могут сразу отправить в спецблок, в котором есть круглосуточное видеонаблюдение, контроль, собственная охрана. В нем в разное время содержали врачей, нескольких известных представителей шоу-бизнеса и профессора.

Если говорить о переполненности СИЗО, то в женском ситуация лучше, уверены правозащитники — слишком много людей обычно в мужских изоляторах. В СИЗО-6 Меркачева была последний раз в конце 2022 года, и тогда, по ее словам, там оставалось около 10 свободных мест.

— У них там порядка 1000 человек содержалось, скорее всего, так же и осталось. Они придумали новый способ борьбы с перелимитом, и отправляют людей до апелляции в другие регионы, — заключила Меркачева.

Елену Блиновскую, подозреваемую в уходе от налогов, задержали утром 27 апреля 2023 года на погранпункте Красная Горка в Смоленской области, она пыталась пересечь границу с Белоруссией. В понедельник, 22 января 2024-го, ей ужесточили меру пресечения и отправили в СИЗО.

Взято Источник

23.01.2024