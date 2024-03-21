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Мария Захарова осудила подстрекательство к терроризму со стороны Лиз Трасс

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Мария Захарова осудила подстрекательство к терроризму со стороны Лиз Трасс

Заявление экс-премьера Великобритании Лиз Трасс о необходимости снятия любых “оружейных” барьеров для Украины – подстрекательство к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«

"Это прямое подстрекательство к терроризму!" – написала в Telegram-канале дипломат.

Ранее в интервью Kyiv Post Трасс заявила, что США следует позволить Украине использовать в противостоянии с Россией “всевозможное оружие”.

Радио Sputnik рассказало, что думает генсек НАТО Йенс Столтенберг об отправке войск альянса на Украину.

Взято отсюда.

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