Заявление экс-премьера Великобритании Лиз Трасс о необходимости снятия любых “оружейных” барьеров для Украины – подстрекательство к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.«
"Это прямое подстрекательство к терроризму!" – написала в Telegram-канале дипломат.
Ранее в интервью Kyiv Post Трасс заявила, что США следует позволить Украине использовать в противостоянии с Россией “всевозможное оружие”.
Радио Sputnik рассказало, что думает генсек НАТО Йенс Столтенберг об отправке войск альянса на Украину.
Взято отсюда.