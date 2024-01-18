Эвакуированные властями Украины жители Харьковской области не выходят на связь с родственниками, рассказал военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«”После начала эвакуации гражданского населения украинской властью с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад (Харьковская область, – ред.) родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь”, – сказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, последнее, что сообщали эвакуированные, что у них якобы в целях безопасности представители украинского МВД отобрали все средства связи.«”Пока стало известно о нескольких таких случаях, но так называемая эвакуация (принудительный вывоз населения) только началась, и данных фактов может быть больше”, – подчеркнул Марочко.

Радио Sputnik сообщало, что Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом.

Взято отсюда.