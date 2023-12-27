Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Марочко рассказал, каким вооружением командование ВСУ насыщает фронт

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Марочко рассказал, каким вооружением командование ВСУ насыщает фронт

Украинское командование насыщает фронт старым советским вооружением, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.«

"На линии боевого соприкосновения все чаще отмечается применение и использование ВФУ (Вооруженные формирования Украины, – ред.) морально устаревшего советского оружия. В частности, при объективном контроле, на украинских позициях выявлены 152-мм гаубицы образца 1943 года Д-1, 85-мм орудие Д-44, разработанное в 1944 году, 100-мм зенитные орудия КС-19, принятые на вооружение в 1948 году. Также на танкоопасных для себя направлениях, украинское командование усиливает позиции 100-мм противотанковыми пушками МТ-12", – написал Марочко в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что Марочко рассказал, с каких “традиционных” позиций ВСУ стреляют по Кременной.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Последние дни уходящего года в Москве будут теплыми, сообщают СМИ

29.12.2023

 Новости

В Подмосковье не будет салютов в новогоднюю ночь, сообщил Воробьев

29.12.2023

 Новости

В правительстве Подмосковья назвали главный принцип работы с людьми

29.12.2023

 Новости

Губернатор Воробьев рассказал, что делает привлекательным Подмосковье

29.12.2023

 Новости

На Ямале авиакомпания исполнила мечту 11-летнего мальчика

29.12.2023

 Новости

Экономист прокомментировал решение ЦБ об улучшении условий пользования СБП

29.12.2023

 Новости

Композитор из Самары попал в шорт-лист кинопремии “Золотой орел”

29.12.2023

 Новости

Правительство России учредит ежегодную премию “Наставник года”

29.12.2023

 Новости

“Мы уже в будущем”: нейрохирург в Петербурге провел редкую операцию

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix