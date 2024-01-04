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Марочко рассказал о тактике применения ВСУ американских РЛС

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Марочко рассказал о тактике применения ВСУ американских РЛС

Украинские военные активно используют американские радиолокационные станции (РЛС) на различных участках фронта, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"На регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США", – сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Марочко, противник использует РЛС в районе Купянска, Песчаного, Озерного, Верхнекаменского, Часова Яра и Дзержинска.

Украинские военные устанавливают станции на колесную базу HMMWV и постоянно перемещают, пытаясь затруднить их обнаружение российскими подразделениями контрбатарейной борьбы.

Радио Sputnik также рассказывало об ответе Египта на просьбу США поставить вооружение Украине.

Взято отсюда.

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