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Марочко: саперы ВСУ подорвались на своих же минах под Харьковом

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Марочко: саперы ВСУ подорвались на своих же минах под Харьковом

Саперы ВСУ подорвались при установке мин в Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.«

"Юго-западнее населенного пункта Синьковка, при ведении инженерных работ ВФУ по установке минных заграждений произошла детонация боеприпаса в момент его установки", – написал Марочко в Telegram-канале.

В результате подрыва ВСУ потеряли одного военнослужащего, еще двое получили ранения. «”По характеру действий противника можно сделать вывод о низкой квалификации военнослужащих”, – добавил эксперт.

Радио Sputnik сообщало, что Марочко рассказал, каким вооружением командование ВСУ насыщает фронт.

Взято отсюда.

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