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Марочко: в Харьков прибыло резервное подразделение ВСУ

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Марочко: в Харьков прибыло резервное подразделение ВСУ

В Харьков перебросили военнослужащих из центральной части Украины и заселили в общежитие действующего вуза, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.«”В общежитие одного из функционирующих высших учебных заведений города Харькова начали заселяться украинские военнослужащие численностью до роты, прибывшие из центральной части страны”, – рассказал он РИА Новости.

Подразделение является недавно созданным резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уточнил Марочко.

Радио Sputnik сообщало, что российская армия высокоточным оружием уничтожает резервы ВСУ.

Взято отсюда.

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