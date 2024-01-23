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Марочко: ВСУ спешно перебрасывают войска на передовую под Купянском

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Марочко: ВСУ спешно перебрасывают войска на передовую под Купянском

На Купянском направлении противник в спешном порядке ведет переброску войск на передовые позиции, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.«

"С населенного пункта Купянск-Узловой, в направлении населенного пункта Песчаное интенсивно идут военные колонны с вооружением, боеприпасами и личным составом. Как правило, перемещение идет в ночное время суток, но есть и дневные переброски. Охранение на марше осуществляется как силами ПВО, так и РЭБ. Также отмечено, что во время движения колон идет усиление аэроразведки непосредственно на передовой", – написал эксперт в Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

Радио Sputnik сообщало, что ВСУ наращивают топливные резервы на Донецком направлении.

Взято отсюда.

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