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Маск высказался по поводу статуса Крыма и Донбасса

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Маск высказался по поводу статуса Крыма и Донбасса

Американский предприниматель Илон Маск в своей соцсети Х поддержал слова основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что украинский конфликт надо завершить, а Донецк, Луганск и Крым оставить российскими.

По мнению Принса, Украина в этом конфликте разрушает себя демографически. Он предложил заморозить линию конфликта, потому что ВСУ не справятся сами, а США не могут продолжать помощь. «”Западная оборонная база смешна. Вам не удастся победить в конвенциональной войне против русского медведя”, – заявил Принс.«”К сожалению, это правда”, – написал Маск в комментарии под этим постом.

Радио Sputnik писало, когда, по мнению Илона Маска, Украине следовало заключить мирный договор.

Взято отсюда.

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