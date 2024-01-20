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“Масштабный прорыв”. В Австрии рассказали, что готовят ВС РФ в зоне СВО

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"Масштабный прорыв". В Австрии рассказали, что готовят ВС РФ в зоне СВО

Российские войска в зоне СВО ведут наступление на различных направлениях, готовя почву для масштабного прорыва, рассказал полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Рейснер.«”На стратегическом, оперативном и тактическом уровнях вы можете видеть, что Украина фактически находится в обороне, а Россия – в наступлении”, – сказал Рейснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По его словам, это, в основном, связано с тем, что “России удалось укрепить свой оборонно-промышленный комплекс, особенно в последний год, и значительно увеличить производство боеприпасов”, в результате в день российские войска делают около 10 тысяч выстрелов, а ВСУ – всего около двух тысяч.

Российские войска сейчас находятся в середине второго зимнего наступления, они атакуют “во многих местах одновременно”, стремясь заставить Украину израсходовать запасы и увязнуть в обороне до такой степени, чтобы стал возможен “масштабный прорыв”, считает военный эксперт.

Ранее радио Sputnik писало, что в Британии назвали возможные сроки решающего прорыва российских войск на Украине.

Взято отсюда.

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