МЧС объявило о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает МЧС.
Радио Sputnik накануне сообщило о перехвате российскими силами ПВО пяти крылатых ракет Storm Shadow.
Взято отсюда.
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщает МЧС.
Радио Sputnik накануне сообщило о перехвате российскими силами ПВО пяти крылатых ракет Storm Shadow.
Взято отсюда.
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