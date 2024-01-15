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Медведчук высказался об изъятии детей у украинских беженцев на Западе

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Медведчук высказался об изъятии детей у украинских беженцев на Западе

Массовые отъемы украинских детей у их родителей показывают, что на Западе украинцев считают людьми третьего сорта, считает председатель совета движения “Другая Украина” Виктор Медведчук.«

"Забрать ребенка могут по множеству причин: дернули за руку – агрессия, громко крикнули – психологическое давление, оставили дома одного – невнимание. Поводом может стать детский плач, семейная ссора, в которой ребенок даже участия не принимал, поскольку ему на такое смотреть не полагается <…> И, не дай бог, украинским детям не посещать всевозможные уроки сексуальной толерантности, которые во многих странах ЕС идут уже с детского садика", – говорится в его статье на сайте "Смотрим".

Некоторые специалисты связывают массовое изъятие украинских детей из семей со стремлением европейцев восполнить увядающий генофонд, отмечает Медведчук. При этом дети украинских беженок выглядят для ювенальной полиции легкой добычей, а украинские чиновники своих граждан не особенно защищают, опасаясь скандалов.«”Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки (Владимира) Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности. Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями <…> Если бы Украина была в Евросоюзе, это коснулось бы всех украинских детей”, – подытожил Медведчук.

Радио Sputnik сообщало, что США призвали Украину отменить важное решение по украинским детям.

Взято отсюда.

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