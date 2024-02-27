Медведев диагностировал у Макрона “недержание речи”

Президент Франции Эммануэль Макрон страдает “недержанием речи”, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать “девятую коалицию для глубоких ударов” – поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также допустил, что западные страны могут ввести войска на Украину, чтобы не позволить России победить.

По словам Медведева, “недержание речи” у президента Франции превратилось в “затяжную и болезненную проблему”.«

"Он (Макрон, – ред.) заявил, что Европе для безопасности нужно поражение России, а потому следует отправить нацистам в Киеве ракеты повышенной дальности и рассмотреть вопрос ввода в зону СВО войск отдельных государств НАТО. Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", – написал зампред Совбеза РФ в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину.

Взято отсюда.