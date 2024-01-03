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Медведев жестко высказался о заявлении МИД Франции об ударах по Белгороду

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Медведев жестко высказался о заявлении МИД Франции об ударах по Белгороду

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко высказался по поводу заявления МИД Франции о том, что удары ВСУ по Белгороду – это их “законное право на оборону”.

Министерство иностранных дел Франции в ходе брифинга отказалось осудить ракетные удары Украины по Белгороду, назвав их “законной обороной”«

"Мы никогда не любили французов. <…> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону". <…> Уроды", – написал Медведев в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.

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