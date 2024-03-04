Медведев назвал концепцию, которая “должна исчезнуть навсегда”

Попытки отрицать, что Украина является частью русской цивилизации, должны прекратиться, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Эти слова он произнес в ходе лекции на марафоне “Знание.Первые” Российского общества “Знание” в рамках Всемирного фестиваля молодежи.«

"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина – это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно Россия. Должны кануть в небытие и попытки игнорировать российское общественное мнение. Оно справедливо считает Украину, ее население частью нашей общерусской цивилизации", – цитирует Медведева РИА Новости.

Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Радио Sputnik также рассказало, как Медведев объяснил причины начала СВО.

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