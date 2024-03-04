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Медведев назвал условие для диалога со следующим правительством Украины

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Медведев назвал условие для диалога со следующим правительством Украины

С действующей украинской властью невозможен конструктивный диалог, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На марафоне “Знание.Первые” российского общества “Знание” в рамках Всемирного фестиваля молодежи Медведева спросили, могут ли в украинской власти появиться люди, которые будут готовы вести конструктивные переговоры с Россией.«”Если вы имеете в виду действующую украинскую власть, то ответ короткий – нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет”, – цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил, что действующие украинские власти выдвигают “дурацкие идеи” вроде “формулы мира”, которые не будут работать, и Владимир Зеленский это понимает.

Медведев добавил, что мирные переговоры с новыми лидерами Украины станут возможны, если они признают реалии, сложившиеся в результате специальной военной операции.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором мероприятия выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Радио Sputnik также сообщило, что сказал Медведев о стратегических границах России.

Взято отсюда.

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