Все участники операции по освобождению Авдеевки – герои, взятие города Вооруженными силами РФ – крупный успех, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Он отметил, что в населенном пункте и его окрестностях были возведены мощные фортификационные и защитные сооружения.«

"Поэтому это была сложная задача, но наши Вооруженные силы с этим блестяще справились <…> Это, конечно, не сырские какие-то (главком ВСУ Александр Сырский, – ред.), а это наши доблестные Вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв", – цитирует Медведева РИА Новости.

Он добавил, что России следует продолжать обеспечивать свои интересы, в том числе создать защитный кордон, который “будет страховать от разных поползновений на российские земли” – от обстрелов и возможных наступательных операций противника – после чего можно будет считать задачи СВО выполненными.

Радио Sputnik также писало, кого на Западе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает ответственным за потерю ВСУ Авдеевки.

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