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Медведев объяснил, почему Украина опасна для украинцев

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Медведев объяснил, почему Украина опасна для украинцев

Существование Украины смертельно опасно для украинцев, причем при любом руководстве, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.«”Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий”, – написал он в Telegram-канале.

По его мнению, “кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой “стране””.«”А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом. Его не предотвратит ни ассоциация Украины с ЕС, ни даже вступление этой искусственной страны в НАТО. Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет”, – отметил зампред СБ.

Именно поэтому “существование Украины и фатально для украинцев”, уверен он.«”Они практичные люди в конечном счете. Как бы они сейчас и не желали смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну, разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти…. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше”, – подытожил зампред российского Совбеза.

Радио Sputnik рассказало, что о каких последствиях размещения войск на Украине Медведев предупредил Британию.

Взято отсюда.

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