Германия готовится к конфликту с Россией, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее главный редактор МИА “Россия сегодня” и RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных представителей немецкой армии, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Медведев, комментируя эту публикацию, заявил, что сейчас Германия будет пытаться замять тему, а также выгородить “миролюбивого” канцлера ФРГ Олафа Шольца, который “был не в курсе” планов бундесвера.«

"Мол, это все происки военных, они любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку. <…> Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их", – написал он в Telegram-канале.

Однако эта попытка выставить переговоры военных как безобидную “игру в ракеты и танчики” – злонамеренная ложь, планы Берлина абсолютно очевидны, считает Медведев.«”Вот придут к Шольцу и скажут: “Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин”. Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день. <…> Германия готовится к войне с Россией”, – заключил зампред Совбеза РФ.

Радио Sputnik писало, чем для Украины и НАТО обернется утечка разговора немецких офицеров.

Взято отсюда.