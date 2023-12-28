Политик скончался в возрасте 79 лет

Утром 20 ноября скончался политик, бывший глава Кузбасса Аман Тулеев. Два года назад он дал большое честное интервью нашим коллегам из NGS24.RU. Тогда же он поделился с архивными кадрами разного времени. Городские порталы решили показать их и вспомнить, что говорил Аман Тулеев о своей политической карьере, болезни, «Зимней вишне» и уходе с поста губернатора, на котором он провел больше 20 лет.

Городские порталы соболезнуют его родным и близким.

Как рассказывал Аман Тулеев, детство было непростым. В школе его постоянно травили из-за неславянской внешности и сложного имени. Отбиваться от нападок приходилось порой кулаками.

— Когда я пошел в школу, это всё началось. Ты не такой, как другие, хочешь или нет. В семье — то же самое. Когда приходили гости, я старался уходить. Ты вроде бы и в семье, а вроде и что-то не так, — вспоминал в 2021 году Тулеев.

Тулеев не скрывал, что в жизни ему еще не раз приходилось терпеть нападки из-за своего происхождения. Та же ситуация, по его словам, была и во время первой президентской гонки в апреле 1991 года, и во время губернаторства в Кемеровской области.

В Сибирь Аман Тулеев приехал после окончания с отличием Тихорецкого железнодорожного техникума в 1960-х годах. По словам экс-губернатора, тогда его переезд посчитали странным даже его родные, недоумевая, зачем юноша меняет теплые края на морозные регионы.

— Мне сказали: «Тулеев, выбирай!» Даже лучшую на тот момент станцию Адлер предложили. По тем временам круто было. Море, пальмы. А в это время везде по телевизору про Сибирь говорили. Я сел и говорю: «Мам, я в Сибирь еду». Весь курс надо мной смеялся. Говорили, что я идиот, раз получил красный диплом, чтобы поехать в Сибирь, в ссылку, — рассказывал о молодых годах Тулеев.

В 2021 году бывший политик говорил, что его любимым местом в Кузбассе является Горная Шория, а именно Мундыбаш. После переезда в Кемеровскую область молодого специалиста направили работать в этот поселок. По словам Тулеева, именно в Мундыбаше он прошел суровую школу, за что «благодарен судьбе».

— Каждый из кандидатов же должен выйти и что-то сказать, рассказать о своей программе. Я вышел и врезал. Врезал так, что всем тошно стало. Сказал им, что они мерзавцы! Предали рабочие движения. Вместо того чтобы отстаивать интересы людей, проводят антинародный курс Ельцина. После этого меня вообще должны были убрать с депутатов. Убрать! Началось голосование. Предварительно я набрал больше всех голосов. Я вышел и отказался. Объяснил, что, мол, ребята, ну мне это не нужно. У меня железная дорога есть. А мне сказали, что я уже внесен в списки. Началось окончательное голосование. И всё, я стал председателем областного совета, — говорил политик.

Во время интервью NGS42.RU он также упоминал и шахтерские забастовки 1990-х годов, с которыми до сих пор он ассоциируется. Он отмечал, что эти события болезненно отпечатались на его характере и политике. По версии скончавшегося, те забастовки организовали бандиты, используя шахтеров лишь как «таран».

— Это действительно так. Думаете, забастовки тоже были собственной волей? Мне этот стук касок до сих пор ночью снится. Рельсы перекрытые. Шахтеров просто использовали как таран. Как политическую силу для достижения своих целей, — говорил в 2021 году он.

В августе 1996 года Аман Тулеев принял предложение войти в состав нового правительства Виктора Черномырдина. С 22 августа 1996 по 30 июня 1997 года занимал пост министра РФ по сотрудничеству с государствами — участниками СНГ.

Сам Тулеев те времена вспоминал так:

— В правительстве меня очень сложно приняли. Но я там был за счет Черномырдина. Я всем ему обязан. Он и страсти все улаживал. До драки иной раз доходило. Москвичом я, конечно, так и не стал. Муравейник. У меня там всё было: госдача, машина, мигалка — живи, пожалуйста. Но меня тянуло обратно. Жена рыдала, не хотела в Москве быть. Москвичом надо родиться. А когда переезжаешь туда, всё равно инородный, не свой, — уточнил политик.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 год. В 2021 году наш корреспондент спрашивал его, считает ли он, что все выборы с его участием проходили честно. Ответ экс-губернатора был отрицательным.

— Выборы никогда не будут честными. Это всем политикам известно. Но подтасовать такое количество невозможно. Но ладно, хорошо, даже если и так. Кто-то же должен подать в суд? Должны же быть суды? Так ни одного суда же нет. С другой стороны, страшно. Это на первых выборах можно трепаться. А на вторых-то? Окстись, парень, что ты обещал? А что получилось? Первые выборы — да. Можно надурить. Но вторые — уже нет. Это бесполезно. Я просто старался помогать всем, чем мог помогать, — отмечал политик.

«Зимняя вишня»: что он говорил?

Уход Тулеева с поста губернатора региона связан с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году. Трагедия тогда унесла жизни 60 человек, 37 из которых — дети. Многие кузбассовцы не могли простить экс-главе, что он так и не вышел к семьям погибших и митингующим 27 марта 2018 года. Вышедших на площадь Советов он тогда назвал «бузотерами».

Через три года после этого Тулеев объяснял свои действия в колонке на портале NGS42.RU. Там он извинился за свои слова. Однако он считал верным свое решение не выходить на площадь, так как происходящее там было «провокационным».

— На мой взгляд, он просто провокационный. Честно говорю, мне очень обидно. Наш Кузбасс с начала диких реформ набастовался на 100 лет вперед. И со всеми бастующими я принимал личное участие. И конечно, поддерживал справедливые требования наших шахтеров против антинародных реформ. И конечно, выступал со всех трибун. Повторяю, это были многотысячные митинги. У меня есть фотохроника тех лет. Одна из них — на площади Советов, где несколько тысяч шахтеров, раздетые по пояс, сидят на площади, стучат касками, июль месяц, несусветная жара, и я вместе с ними. Вот это митинги. А вы что устроили? Провокационный митинг, — писал в 2021 году Аман.

Тулеев ушел с поста губернатора Кузбасса в 2018 году по собственному желанию. В своем обращении к кузбассовцам он отмечал, что «считает это для себя единственно правильным, осознанным решением».

— С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя, — говорил тогда Тулеев.

В 2018 году он отмечал, что «сделал всё возможное», в том числе по оказанию помощи семьям погибших в пожаре.

Жизнь после губернаторства

Как отмечал Тулеев во время интервью, после своего ухода с поста губернатора в 2018 году он чувствовал себя брошенным.

— И даже близкие отвернулись. Длинные имя и отчество забыли. Да и короткое тоже. Я страшно это время пережил. Я знал, что так будет, конечно. Но не думал, что так быстро. Что это случится на второй день. Все, кого ты чествовал, кому награды давал, кого целовал… На второй день! У меня 58 лет трудового стажа. Я 58 лет бежал, бежал, бежал, спешил. Суббота и воскресенье отличались только тем, что я надевал джинсы вместо галстука и брюк. А потом — хоп, и ты никому не нужен, — с грустью вспоминал бывший политик.

Через несколько месяцев после ухода с поста губернатора Тулеев был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Долгое время он не появлялся в медиапространстве, пока два года назад не завел личные страницы в соцсетях.

В 2021 году мы спрашивали Тулеева о возвращении в политику. Тогда экс-глава твердо отвечал «нет».

— Нет, конечно. Да и нереально, если трезво взвешивать. Хотя в последнее время все начали шуметь: «Завел соцсети, значит, в Госдуму метит». Опять, что ли, у кого-то появилось горячее желание срочно меня в Москву вернуть? Я еле из Москвы убежал в свое время, — пояснял экс-глава региона.

Причина смерти Амана Тулеева пока не озвучивается. Известно, что экс-губернатор сильно болел — у него были проблемы со спиной. По его словам, он получил травму еще в молодости, работая на железных дорогах. А с 2016 года болезнь часто напоминала о себе.

— За месяцев десять до отставки я опять к президенту. Объяснил, что я неходячий. Какой же это губернатор, когда не можешь по стройкам бегать, с людьми общаться? Ну как я буду? Он говорит: «Услышал. Но ты не можешь сейчас бросить область. Мы найдем человека, ты его обкатаешь», — вспоминал Тулеев.

Последние годы про проблемы Кузбасса Тулеев высказывался редко. В интервью он отметил лишь две — подземные толчки и коррупция.

— В марте этого года (2021-го. — Прим. ред.) принята программа развития региона, выделены деньги на развитие. Мне такое и не снилось. Теперь главное — эти миллиарды рублей надо проглотить, то есть их надо освоить, да следить, чтобы не разворовали, — говорил бывший губернатор.

С утра 20 ноября политики Кузбасса и России высказывают слова соболезнования, связанные со смертью Тулеева. Мы ведем онлайн-хронику.

Редакции NGS42 стало известно, что, возможно, Амана Гумировича похоронят рядом с сыном на центральном кладбище № 1 Кемерова.

Взято Источник

29.12.2023