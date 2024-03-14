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Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ

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Мэр Белгорода рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ

Число пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до четырех, погиб один человек, сообщает мэр города Валентин Демидов.«”В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали. Выехал на место происшествия”, – написал городской глава.

Как сообщает мэр Белгорода, к этому часу повреждено 25 автомобилей, а также зафиксированы разрушения в здании медучреждения вблизи от места происшествия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 11 БПЛА над Белгородской областью.

Радио ранее Sputnik сообщало об обстреле города Грайворон Белгородской области.

Взято отсюда.

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