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Мэр Лондона придумал, за чей счет содержать украинских беженцев

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Мэр Лондона придумал, за чей счет содержать украинских беженцев

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство Великобритании конфисковать собственность россиян в британской столице на сумму в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 1,4 миллиарда долларов) и на эти деньги обеспечить жильем беженцев с Украины, сообщает радиостанция LBC.«

"Садик Хан призвал правительство конфисковать собственность… российских олигархов в Лондоне и продать ее для того, чтобы профинансировать 4 тысячи домов…" – говорится на сайте радиокомпании, журналисты которой ознакомились с содержанием письма Хана министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву.

Мэр британской столицы приветствует попытки кабмина конфисковать собственность российских бизнесменов, но принимаемые для этого меры, по мнению Хана, “не заходят достаточно далеко”.

Накануне радио Sputnik рассказало, какое заявление о судьбе замороженных активов РФ сделали лидеры стран G7.

Взято отсюда.

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