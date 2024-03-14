реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

“Мертвы или искалечены”. В США оценили ситуацию на Украине

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Мертвы или искалечены". В США оценили ситуацию на Украине

Украина не может изменить ход конфликта с Россией, поскольку ее население не хочет воевать и бежит из страны, заявил журналист Breaking Points Саагар Энджети.

В эфире программы он показал кадры того, как украинские пограничники вытаскивают из машины и избивают граждан, которые пытались покинуть страну. Энджети подчеркнул, что каждый из них потратил по меньшей мере по тысяче евро для безопасного пересечения границы, что демонстрирует как отчаянное положение украинцев, так и жестокость украинских властей.

Он также раскритиковал главу ЦРУ Уильяма Бернса который призывает продолжать помогать Украине в надежде на то, что в 2025 году они смогут “изменить статус-кво”.«”Статус-кво нельзя изменить, если ваше население не хочет воевать, свидетельство чему вы видели. Большинство из тех, кто хотел воевать, или мертвы, или искалечены, а средний возраст солдата составляет 48-50 лет”, – заявил Энджети.

Журналист считает, что предоставление дополнительной помощи Украине может усложнить ситуацию настолько, что США придется самим вмешаться в конфликт.«”И это, конечно, приведет к третьей мировой войне”, – предупредил он.

Радио Sputnik писало, как оценивают ВСУ ситуацию на фронте после потери Авдеевки.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Алтайского живодера, расстрелявшего котят из пневмата, будут судить по двум уголовным статьям

Алтайского живодера, расстрелявшего котят из пневмата, будут судить по…

Несовершеннолетнего подростка, участвовавшего в расправе, поместят в центр временного содержания…

“Захлопни рыло”. Что известно об издевательствах школьника над 90-летней пенсионеркой

“Захлопни рыло”. Что известно об издевательствах школьника над 90-летней…

Школьник в Сибири снимал издевательства над 90-летней бабушкой на видео…

Падение вертолета в Магадане, мощный ураган на Камчатке: главные новости 14 марта

Падение вертолета в Магадане, мощный ураган на Камчатке: главные…

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в…

Оправдательный приговор россиянину за покушение из арбалета отменен

В Забайкалье суд отменил оправдательный приговор топ-менеджеру «ТГК-14» Забайкальский краевой…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp