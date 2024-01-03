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МИД Франции отказался комментировать удары ВСУ по Белгороду

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МИД Франции отказался комментировать удары ВСУ по Белгороду

Министерство иностранных дел Франции назвало законной обороной ракетные удары Украины по Белгороду, сообщает РИА Новости.

Журналисты попросили представителя МИД обозначить позицию Парижа по поводу ракетных ударов ВСУ по гражданскому населению с применением запрещенных кассетных боеприпасов, пишет агентство.

Однако представители французского внешнеполитического ведомства ответили, что Украина “осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН”.

Украинские военные обстреляли Белгородскую область 30 декабря. По последним официальным данным, в результате атаки погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар был произведен ракетами “Ольха” и реактивными снарядами РСЗО Vampire, большую часть из которых удалось сбить средствами противовоздушной обороны.

Накануне Белгород вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. За день украинские силы выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет “Ольха”, все они были сбиты российскими средствами ПВО. В результате удара погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

Радио Sputnik сообщало, что ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать удары по Белгороду.

Взято отсюда.

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