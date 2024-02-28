МИД Китая ответил на слова Макрона о войсках НАТО на Украине

Все стороны конфликта на Украине должны содействовать его урегулированию, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее французский лидер сообщил, что главы европейских государств обсудили в Париже возможность отправки войск стран ЕС на Украину, но консенсуса пока не достигли.«”Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий”, – приводит слова Мао Нин РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что Китай продолжит играть конструктивную роль в мирном урегулировании украинского конфликта. С этой целью КНР направит в Россию, на Украину и в некоторые страны Европы спецпредставителя по делам Евразийского региона Ли Хуэя. Ожидается, что турне китайского дипломата начнется 2 марта.

Радио Sputnik писало, как пользователи китайского портала “Гуаньча” отреагировали на заявление Макрона.

Взято отсюда.