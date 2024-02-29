МИД Литвы выразил протест российскому поверенному из-за интервью

МИД Литвы сообщил, что выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Елкину из-за его слов о причинах ухудшения двусторонних отношений.«”Двадцать восьмого февраля временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Вильнюсе Александр Елкин был вызван в МИД Литовской Республики из-за интервью, данного 27 февраля российскому государственному информационному агентству РИА Новости. Этому чиновнику был выражен протест за его ложные заявления о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан”, – говорится в публикации на сайте литовского дипведомства.

Отмечается, что в ходе беседы с Елкиным литовские дипломаты назвали причиной ухудшения двусторонних отношений действия России в зоне СВО, а также отметили, что литовские власти в соответствии с местным законодательством имеют право отзывать вид на жительство у иностранцев.

Также они утверждали, что Литва соблюдает обязательства по транзиту лиц через свою территорию, а контроль перевозки грузов осуществляется в соответствии с законодательством республики и Евросоюза.«”Временный поверенный в делах строго предупрежден, что в случае повторения его ложных и вводящих в заблуждение заявлений Литва примет дополнительные контрмеры”, – заключили в министерстве.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в Кремле отреагировали на литовские угрозы “нейтрализовать” Калининград.

Взято отсюда.