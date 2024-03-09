МИД Польши призвал Запад к “творчески продуманной” эскалации на Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, высказываясь о перспективах ввода войск европейских стран на Украину, призвал Запад осуществить “творчески продуманную” эскалацию конфликта.«”Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию. Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента (Франции) Эммануэля Макрона, потому что она направлена ​​на то, чтобы (президент РФ Владимир) Путин боялся, а не мы – Путина”, – цитирует Сикорского газета Rzeczpospolita.

На конференции в Париже, посвященной 25-летию вступления Польши в НАТО, министр высказал мнение, что Россия “цивилизационно неспособна перенять западные ценности”, и поэтому Североатлантическому альянсу пришлось вернуться к своей “изначальной роли”.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Макрон скорректировал заявление об отправке военных на Украину.

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