реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

МИД Польши призвал Запад к “творчески продуманной” эскалации на Украине

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

МИД Польши призвал Запад к "творчески продуманной" эскалации на Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, высказываясь о перспективах ввода войск европейских стран на Украину, призвал Запад осуществить “творчески продуманную” эскалацию конфликта.«”Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию. Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента (Франции) Эммануэля Макрона, потому что она направлена ​​на то, чтобы (президент РФ Владимир) Путин боялся, а не мы – Путина”, – цитирует Сикорского газета Rzeczpospolita.

На конференции в Париже, посвященной 25-летию вступления Польши в НАТО, министр высказал мнение, что Россия “цивилизационно неспособна перенять западные ценности”, и поэтому Североатлантическому альянсу пришлось вернуться к своей “изначальной роли”.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Макрон скорректировал заявление об отправке военных на Украину.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

Стали известны подробности аварии в центре Барнаула. Есть пострадавшие

На пересечении ул. Молодежной и пр. Красноармейского произошло жесткое ДТП.…

Барнаульцев возмутил выламывающий входную дверь мужчина

Барнаульцев возмутил выламывающий входную дверь мужчина

На камеры видеонаблюдения попал горожанин, который ломал входную дверь в…

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло в Алтайском крае 9 марта

Верблюжья прогулка, первые насекомые и отзывчивые барнаульцы. Что произошло…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот день

Вселенская родительская суббота. Что обязательно нужно сделать в этот…

9 марта 2024 года в православной церкви — Вселенская родительская…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp