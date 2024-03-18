МИД Польши сообщил о решении ЕС по процентам от замороженных активов РФ

Главы МИД стран Евросоюза приняли политическое решение о передаче Киеву процентов от замороженных российских активов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи в Брюсселе.«

"Сегодня на Совете по иностранным делам мы продвинулись в этом вопросе, а именно политическое, хотя еще не юридическое решение о том, что проценты от капитала (от замороженных российских активов, – ред.) будут применены в пользу Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Сикорский отметил, что лично он готов “пойти дальше”, и ЕС необходимо разрешить использовать замороженные активы РФ для закупок вооружения для Украины.«”Я считаю, что агрессор должен заплатить за последствия своей агрессии, и так как мы уже знаем, что Россия не получит этих денег пока не выплатит репарации Украины, то лучше их применить сейчас для предотвращения последствий агрессии, то есть на оборону Украины, а не на ее восстановление”, – сказал он.

Радио Sputnik сообщало, на что Запад планирует потратить доходы от российских активов.

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