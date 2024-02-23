МИД РФ заявил об ответе на 13-й пакет антироссийских санкций ЕС

Москва расширяет список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым закрыт въезд в Россию, в ответ на 13-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщили в МИД РФ. «

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Речь идет, в частности, о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС. Кроме того, в “стоп-лист” включены:

граждане стран-членов Евросоюза, ответственные за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве;

представители евроструктур, причастные к преследованию российских должностных лиц за “незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий”;

представители институтов ЕС, занимающиеся созданием “трибунала” в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов;

лица, выступающие за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающие введение антироссийских санкций;

деятели, пытающиеся подорвать отношения РФ с другими государствами и занимающиеся распространением дезинформации о России.

Также российские ограничения затронут представителей Совета Европы, членов законодательных собраний стран Евросоюза, участников ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России.«”Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ”, – резюмировали в российском МИД.

Евросоюз ранее опубликовал подробности 13-го пакета антироссийских санкций. Под ограничения попали 106 физических и 88 юридических лиц. Ограничения, в частности, коснулись компаний из таких стран, как Казахстан, Китай, Сербия, Таиланд, Турция, Шри-Ланка.

Также отмечалось, что 27 российских организаций оказались в перечне, так как помогают военно-промышленной отрасли РФ. ЕС анонсировал жесткие ограничения в отношении данных предприятий в сфере экспорта продукции и технологий, а также товаров, которые “могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности”.

Кроме того, ЕС ввел персональные санкции в отношении министра народных вооруженных сил КНДР Кан Сун Нама.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ЕС продлил действие санкций против России на год.

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