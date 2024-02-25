Украинская армия испытывает критическую нехватку боеприпасов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет немецкий сетевой портал Tagesschau.«”Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов”, – приводит издание слова военного эксперта Хендрика Реммеля.

Он отметил, что у российских Вооруженных сил – устойчивое количественное превосходство в снарядах, и ВСУ не в состоянии добиться паритета.

Более того, продолжил Реммель, если украинская армия получит от союзников не вышеупомянутый миллион снарядов, на который Киев надеется, а только 300–500 тысяч, это станет катастрофой для ВСУ.«

"Сейчас российская армия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют", – резюмировал военный эксперт.

Радио Sputnik писало, что кассетные боеприпасы также становятся для ВСУ все менее полезными.

Взято отсюда.