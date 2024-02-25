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Миллион боеприпасов не поможет. Военный эксперт из ФРГ оценил положение ВСУ

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Миллион боеприпасов не поможет. Военный эксперт из ФРГ оценил положение ВСУ

Украинская армия испытывает критическую нехватку боеприпасов, решить которую не поможет даже резкое увеличение поставок со стороны Запада, пишет немецкий сетевой портал Tagesschau.«”Вы не сможете выиграть этот конфликт с дополнительным миллионом артиллерийских боеприпасов”, – приводит издание слова военного эксперта Хендрика Реммеля.

Он отметил, что у российских Вооруженных сил – устойчивое количественное превосходство в снарядах, и ВСУ не в состоянии добиться паритета.

Более того, продолжил Реммель, если украинская армия получит от союзников не вышеупомянутый миллион снарядов, на который Киев надеется, а только 300–500 тысяч, это станет катастрофой для ВСУ.«

"Сейчас российская армия выпускает около десяти тысяч боеприпасов в день. Таким образом, можно подсчитать, на сколько хватит одного миллиона, чтобы сравняться с российским темпом стрельбы. Это меньше трех месяцев. И за это время украинцы не выиграют", – резюмировал военный эксперт.

Радио Sputnik писало, что кассетные боеприпасы также становятся для ВСУ все менее полезными.

Взято отсюда.

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