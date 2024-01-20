Министр: Словакия рискует остаться без ПВО из-за Украины

Предыдущее правительство Словакии оставило страну без боевых самолетов и систем ПВО, отдав все это Украине, и теперь Братислава рискует оказаться беззащитной без помощи союзников, рассказал министр обороны республики Роберт Калиняк.«”Мы будем требовать, чтобы ПВО Словакии обеспечивали союзники по НАТО. Прежняя власть оставила нас без собственной ПРО, без боевой авиации, и у нас нет даже обещанных 700 миллионов (евро компенсации, – ред.) за МиГи, которые правительство тоже передало Украине”, – сказал Калиняк в интервью журналу Standard.

В публикации отмечается, что в 2022 году Словакия поставила на Украину систему ПВО С-300, получив взамен американские ЗРК Patriot, которые, однако, в прошлом году были выведены из страны.

Пришедших им на смену итальянских комплексов SAMP/T, по словам Калиняка, Словакия может лишиться в этом году, и тогда страна может полностью остаться без противовоздушной обороны.

Министр рассказал, что в его ведомстве рассматривают варианты закупки систем ПВО в Израиле, Германии или других странах, но на это могут уйти годы – в лучшем случае, Словакия сможет самостоятельно защищать свое небо к концу срока полномочий действующего правительства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что новые власти Словакии захотели пересмотреть оборонный договор с США.

Взято отсюда.