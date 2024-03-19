Минобороны Франции отреагировало на заявление главы СВР РФ Нарышкина

Министерство обороны Франции утверждает, что информация о французских военных на Украине и планах направить туда дополнительный военный контингент якобы не соответствует действительности.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину. По его словам, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных.«

"Информация, распространенная Сергеем Нарышкиным, директором Службы внешней разведки России, выявляет систематическую массовую дезинформацию, используемую Россией", – говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

Радио Sputnik также рассказало, с каким воинственным заявлением выступил французский генерал.

Взято отсюда.