Российские войска, отражая атаки ВСУ, заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр", действуя активно и слаженно, заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено огневое поражение живой силе и технике (бригад ВСУ, – ред.), – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, как проинформировало Минобороны, российские бойцы отразили две контратаки штурмовых групп украинской армии в районах Орловки и Тоненького в ДНР.

По данным ведомства, ВСУ потеряли порядка 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

“Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также две гаубицы Д-30″, – отмечается в сводке.

Радио Sputnik ранее писало, что на Западе считают следующей целью ВС России после Авдеевки.

Взято отсюда.