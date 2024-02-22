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Минобороны опубликовало видео с местами самых ожесточенных боев в Авдеевке

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Минобороны опубликовало видео с местами самых ожесточенных боев в Авдеевке

Минобороны РФ опубликовало видео, где военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа показывают путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.«

"Вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады. Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основные силы пробивались по улице Соборной. Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом – сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника", – приводит слова военных РИА Новости.

Отмечается, что ожесточенные бои велись, в частности, в районе железнодорожного вокзала, где были сконцентрированы наиболее боеспособные подразделения ВСУ.

Практически каждый подвал, по словам бойцов, был превращен в склад боеприпасов, там хранились минометные мины, ручные гранатометы, ящики с патронами, гранаты к подствольным гранатометам – в основном, импортного производства.

Ранее в эфире радио Sputnik об отступлении ВСУ из Авдеевки рассказал публицист Дмитрий Ольшанский.

Взято отсюда.

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