ВСУ за прошедшие сутки потеряли на Авдеевском направлении до 485 военнослужащих и американский танк Abrams, сообщило Министерство обороны РФ в ходе брифинга.«

"Противник (на Авдеевском направлении, – ред.) потерял до 485-ти военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также две гаубицы Д-30", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также российская армия успешно отразила девять контратак штурмовиков ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское в ДНР, добавили в Минобороны.

Радио Sputnik сообщало, что Пентагон отказался комментировать уничтожение на Украине танка Abrams.

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