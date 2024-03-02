Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Ленинградской области

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Ленинградской области, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над Ломоносовским районом сработала система ПВО, воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива«

"Второго марта около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге.

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