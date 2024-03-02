реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Ленинградской области

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Минобороны подтвердило уничтожение украинского БПЛА в Ленинградской области

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Ленинградской области, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, что над Ломоносовским районом сработала система ПВО, воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива«

"Второго марта около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Радио Sputnik ранее сообщило, что в Росгвардии назвали вероятную причину ЧП в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Зеленский назначил командующим Силами поддержки ВСУ Александра Яковца

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил страны (ВСУ). Об…

Узнать больше
JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

JGS: в Англии обнаружили гигантские окаменевшие хвощи возрастом 390 млн лет

Британские ученые из Кембриджского университета открыли самый древний ископаемый лес на сегодня.…

Узнать больше
Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp