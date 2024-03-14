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Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

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Минобороны показало кадры уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области

Министерство обороны РФ опубликовало кадры ликвидации украинских диверсантов, пытавшихся прорваться в район населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.«”В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На опубликованном видео российские военные с помощью беспилотников атакуют украинскую бронетехнику. Среди уничтоженной техники можно заметить танк Т-64. Также Минобороны показало кадры с ликвидированными украинскими диверсантами.

Радио Sputnik сообщало, что Росгвардия вступила в бой с украинскими ДРГ в Курской области.

Взято отсюда.

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