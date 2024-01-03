Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Минобороны рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны рассказало, сколько военной техники возвращают с СВО на ремонт

Только семь процентов поврежденной в ходе СВО российской военной техники приходится отвозить на специализированные предприятия для ремонта, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности, в то время как выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники, – ред.). Как в восстановлении 5% ВВСТ приняли участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министерство отметило, что 66 процентов поврежденного вооружения, специальной и военной техники, восстанавливается войсковыми ремонтными органами на местах.

Радио Sputnik сообщало, сколько вооружения и техники за год получила российская армия.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

“Мало было?” Захарова пригрозила Польше новыми ракетами с Украины

03.01.2024

 Мир

“Они наносят избирательные удары”. Захарова об обстрелах Белгорода

03.01.2024

 Мир

“Это же абсурд”. Захарова прокомментировала “выпады” МИД Чехии в СБ ООН

03.01.2024

 Мир

У них во всем теперь Украина виновата. Захарова о новой позиции Запада

03.01.2024

 Мир

“Мы им поперек горла”. Захарова высказалась о “пяти шагах” Кулебы

03.01.2024

 Мир

Прошлый год это показал. В Киеве высказались о “победе над Путиным”

03.01.2024

 Мир

Зеленский подсчитал число ракет, выпущенных по Украине за пять дней

03.01.2024

 Мир

В Польше призвали передать Украине ракеты для “ответа” РФ

03.01.2024

 Мир

“Выполните свою задачу”. Бербок осадили после слов о Путине

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix