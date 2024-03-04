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Минобороны РФ: на Авдеевском направлении уничтожен еще один танк Abrams

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Минобороны РФ: на Авдеевском направлении уничтожен еще один танк Abrams

На Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams американского производства, сообщили в Минобороны России.«”Противник (на указанном направлении, – ред.) потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронемашины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка “Акация”, гаубица “Мста-Б”, САУ “Гвоздика”, а также три орудия Д-30″, – говорится в сводке ведомства.

В Минобороны отметили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” продолжают занимать более выгодные рубежи.

Кроме того, за истекшие сутки было нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в Донецкой Народной Республике.

В понедельник утром радио Sputnik также опубликовало видеозапись уничтожения танка Abrams дронами “Упырь”

Взято отсюда.

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