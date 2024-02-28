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Минобороны РФ опубликовало видеозапись бегства ВСУ из Ласточкино

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Минобороны РФ опубликовало видеозапись бегства ВСУ из Ласточкино

Украинские военные побросали оружие и технику во время бегства из населенного пункта Ласточкино под натиском штурмовых подразделений группировки ВС РФ “Центр”, рассказали в Минобороны России. «”Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об освобождении населенных пунктов Победа, Ласточкино и Северное, расположенных на территории ДНР.

Минобороны РФ опубликовало видеозапись бегства украинских военных из Ласточкино, сделанную оператором российского дрона-разведчика.

Радио Sputnik ранее писало, что российские войска уничтожают резервы ВСУ высокоточным оружием.

Взято отсюда.

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