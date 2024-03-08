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Минобороны РФ отчиталось о 12 пресеченных террористических атаках Киева

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Минобороны РФ отчиталось о 12 пресеченных террористических атаках Киева

Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников над Волгоградской областью и один – над Белгородской, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа были были пресечены в течение минувшей ночи.«

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, 11 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области", – приводит РИА Новости комментарий ведомства.

Накануне радио Sputnik сообщило, что российские силы ПВО сбили вторую управляемую авиабомбу Hammer.

Взято отсюда.

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