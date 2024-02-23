ВСУ за неделю потеряли более 2,9 тысячи человек убитыми на Авдеевском направлении, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.«”За неделю на данном направлении противник потерял убитыми и ранеными свыше 2 900 военнослужащих, четыре танка, 37 боевых бронированных машин, 90 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО “”Град”, – говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В ночь на субботу 17 февраля российские силы установили полный контроль над Авдеевкой. Освобождение населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив его от террористических ударов со стороны киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

Радио Sputnik писало, сколько солдат ВСУ могли попасть в плен при взятии Авдеевки.

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