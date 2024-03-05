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Минобороны РФ рассказало о потерях в рядах ВСУ за сутки под Авдеевкой

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Минобороны РФ рассказало о потерях в рядах ВСУ за сутки под Авдеевкой

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Авдеевском направлении около 500 человек, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве проинформировали, что подразделения группировки войск “Центр” продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

В течение суток огневое поражение было нанесено живой силе и технике 24-й, 31-й, 47-й, 61-й мехбригад ВСУ в окрестностях населенных пунктов Нетайлово, Новоселовка первая и Торецк в Донецкой Народной Республике.

Российские бойцы также отразили три атаки подразделений ВСУ около населенных пунктов Кирово, Бердычи и Шумы и 10 контратак в районах населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Орловка в ДНР. «

"Противник потерял до 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30", – сказано в сводке оборонного ведомства.

Радио Sputnik также сообщало, что российские военнослужащие не позволили частям ВСУ закрепиться на новых рубежах.

Взято отсюда.

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