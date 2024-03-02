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Минобороны РФ сообщило о перехвате пяти крылатых ракет Storm Shadow

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Минобороны РФ сообщило о перехвате пяти крылатых ракет Storm Shadow

Средства ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, выпущенных ВСУ, сообщили в Минобороны России. «”Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито пять крылатых ракет Storm Shadow, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS”, – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что российские средства противовоздушной обороны сбили 107 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

По данным Минобороны, российские войска атаковали живую сила и технику ВСУ в 112 районах.

Радио Sputnik сообщало, что российские спецслужбы вычислили всех, кто выложил в Сеть видео ударов ВСУ по Крыму.

Взято отсюда.

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