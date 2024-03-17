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Минобороны РФ сообщило об освобождении Мирного в Запорожской области

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Минобороны РФ сообщило об освобождении Мирного в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. «

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

По данным министерства, российские бойцы также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное в ДНР. Отмечается, что ВСУ в ходе боестолкновения потеряли свыше 120 военнослужащих и три автомобиля.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС России освободили поселок Невельское на Донецком направлении

Взято отсюда.

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