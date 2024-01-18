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Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое

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Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Веселое

ВС России освободили село Веселое на Донецком направлении, сообщило Минобороны. «

"На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Также отмечается, что российские войска с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки.

Отмечается, что украинские войска потеряли 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. Кроме того, ВС России в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить три артиллерийские системы М777, а также самоходные артиллерийские установки Paladin и “Гвоздика”, гаубицу Д-30.

Утром радио Sputnik писало, что российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском.

Взято отсюда.

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