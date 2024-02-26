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Минобороны РФ сообщило об освобождении ВС России села Ласточкино в ДНР

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Минобороны РФ сообщило об освобождении ВС России села Ласточкино в ДНР

Российские войска освободили на Авдеевском направлении населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее об отходе из названного населенного пункта, расположенного западнее Авдеевки, неоднократно заявляли представители ВСУ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ласточкино и продолжили улучшать положение по переднему краю", – сказано в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что российские бойцы за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной, 59-й мотопехотной, 23-й механизированной бригад ВСУ в окрестностях Уманского, Нетайлово и Очеретино в ДНР.

Кроме того, ВС России отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах Северного, Первомайского и Петровского, а также две атаки подразделений 24-й механизированной и 71-й егерской бригад украинской армии в районах Ленинского и Новобахмутовки.«”Противник потерял до 410 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, а также гаубицу Д-30″, – добавили в министерстве.

Радио Sputnik рассказало подробности освобождения Авдеевки в ДНР.

Взято отсюда.

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